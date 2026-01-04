Le parole del ds della Lazio pochi minuti prima della sfida contro il Napoli

La domenica di Serie A, valida per la 18esima giornata, si apre con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli.

Pochi minuti prima della sfida il ds della Lazio Fabiani ha parlato così di Guendouzi a Dazn: “Allo stato attuale non è in uscita: abbiamo poi il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Staremo a vedere: richieste ufficiali dal Fenerbahçe non ne abbiamo ricevute. Questo non significa che la Lazio non valuterà eventuali offerte, ascoltiamo anche la volontà dello stesso giocatore”.

Sulla cessione di Castellanos: “Taty andrà sicuramente sostituito proprio per dare continuità al percorso di crescita che ci porterà a essere una squadra competitiva anche nei prossimi anni”.

Nel frattempo al suo posto contro il Napoli ci sarà Noslin: “Su di lui abbiamo riposto sempre massima fiducia: non lo dico all’indomani della cessione di Castellanos: è un giocatore affidabile”.