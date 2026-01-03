Lazio, avanti per Fabbian: novità attese dopo il weekend

La Lazio avanza per Giovanni Fabbian: tutti i dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri avanza per Giovanni Fabbian del Bologna. Come raccolto da Manuele Baiocchini per Sky Sport, i club sono continuamente in contatto.

L’interesse è forte, i rapporti tra le società sono buoni e, anche se non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, il primo passo è atteso a breve.

Il classe 2003, cresciuto calcisticamente nell’Inter, è un profilo che piace a chiunque in biancoceleste, sia alla dirigenza che a Sarri stesso. Italiano come da linea societaria, giovane e capace di ricoprire più ruoli, con l’allenatore che – almeno inizialmente – lo vede mezz’ala.

Come anticipato, ancora nessuna offerta, ma novità sono attese dopo questa giornata di campionato, dopo le sfide Inter-Bologna e Lazio-Napoli.