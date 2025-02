Europa League, il potenziale cammino della Lazio verso la finale

Inizia la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League della Lazio di Marco Baroni: il cammino potenziale verso la finale

L’urna di Nyon ha decretato il prossimo avversario della Lazio di Marco Baroni: negli ottavi di finale, i biancocelesti sfideranno il Viktoria Plzen (Tutti gli accoppiamenti).

La Lazio ha terminato la fase di classifica al primo posto, e adesso punterà alla qualificazione ai quarti di finale. I biancocelesti sono stati inseriti dalla parte opposta del tabellone rispetto alla Roma.

Al termine del sorteggio, il direttore sportivo Fabiani ha commentato direttamente da Nyon: “Non snobbiamo nessuno” (qui le dichiarazioni complete).

Intanto, la squadra di Marco Baroni ha anche conosciuto l’ipotetico cammino verso la finale, che si giocherà il 21 maggio al San Mames di Bilbao.

Lazio, il cammino in UEFA Europa League

L’urna di Nyon ha stabilito anche il tabellone della competizione. Come avviene nel mondo del tennis, per esempio, anche in UEFA Europa League ogni squadra conosce l’ipotetico cammino verso la finale del San Mames.

Il cammino della Lazio inizierà il 10 marzo contro il Viktoria Plzen negli ottavi di finale. L’ipotetico prossimo avversario sarà la vincente tra Bodo Glimt e Olympiacos. In caso di accesso in semifinale, l’avversario potrebbe essere il Tottenham, l’Ajax, l’Eintracht o l’AZ.

Se dovesse arrivare in finale, la Lazio troverebbe la miglior formazione della parte sinistra del tabellone di UEFA Europa League. La suggestione è il derby contro la Roma. Oltre ai giallorossi, ci sono anche Real Sociedad, Manchester United, FCSB, Lione, Fenerbahce, Rangers e Atheltic Bilbao.

Il percorso

OTTAVI DI FINALE: Viktoria Plzen.

QUARTI DI FINALE: Bodo-Glimt/Olympiacos.

SEMIFINALE: Ajax/Tottenham/Eintracht/AZ

FINALE: Real Sociedad/Manchester United/FCSB/ Lione/Fenerbahce/Rangers/Roma/Ahtletic Bilbao.