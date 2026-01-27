La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Edoardo Motta dalla Reggiana

Edoardo Motta è un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere classe 2005 si trasferisce in biancoceleste dalla Reggiana. Come vi abbiamo raccontato, il club capitolino ha deciso di puntare sul talento per sostituire Mandas, diretto al Bournemouth.

Ieri, 26 gennaio, Motta ha svolto le visite mediche. Successivamente ha firmato il suo contratto a lunga scadenza. Il portiere si è trasferito alla Lazio per 1.2 milioni di euro.

Di seguito il comunicato del club biancoceleste:

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919. Il portiere ventunenne ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver concordato i termini personali e superato con successo le visite mediche”.