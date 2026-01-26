Lazio, Daniel Maldini è arrivato a Fiumicino | FOTO e VIDEO
Daniel Maldini si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la Lazio: il trequartista classe 2001 è atterrato nella serata di oggi, lunedì 26 gennaio, all’aeroporto di Fiumicino.
Nella giornata di martedì 27 gennaio, invece, l’ormai ex giocatore dell’Atalanta svolgerà le visite mediche con i biancocelesti.
Maldini si trasferisce quindi alla Lazio con la seguente formula: prestito di 1 milione di euro più 500 mila di bonus; il diritto di riscatto (che può diventare obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee) è fissato a 14 milioni di euro.