La curva della Lazio tornerà allo stadio Olimpico per la gara contro il Milan: si tratta di una pausa alla protesta contro la società

Il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il proprio ritorno all’Olimpico per la sfida di domenica 15 marzo contro il Milan. Una presenza, però, tutt’altro che definitiva: la protesta, fanno sapere le curve, riprenderà subito dopo.

Il segnale arriva in un momento di massima tensione tra la tifoseria e la società biancoceleste. Dopo la gara contro il Sassuolo di lunedì 9 marzo, in cui le tribune erano ancora semivuote, il tema è tornato a farsi pesante anche nel pre ma anche nel postpartita.

Sia Sarri, allenatore del club che i giocatori hanno detto la loro. Nello specifico, l’allenatore aveva dichiarato: “Stadio vuoto? Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Penso sia il momento di fare qualcosa da parte della società“.

Un appello pubblico, al quale ha subito risposto il tifo biancoceleste attraverso un comunicato diffuso sui social. Domenica contro il Milan, dunque, la curva ci sarà. Ma si tratta di una pausa: la protesta è solo sospesa per una notte e poi tornerà in essere.

Lazio, torna la curva per la gara contro il Milan

I tifosi torneranno all’Olimpico. E lo faranno cercando di riempire tutto lo stadio e con una coreografia preparata appositamente. Così ha fatto sapere il tifo organizzato sui social, rispondendo di fatto all’appello lanciato da Maurizio Sarri.

Lazio che ha le trasferte vietate per i propri sostenitori fino a fine stagione. Eccezione fatta per il derby contro la Roma alla penulatima giornata di campionato.