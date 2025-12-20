Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Cremonese, valevole per il 16^ turno di Serie A

La Lazio ospita la Cremonese allo stadio Olimpico. Oggi, 20 dicembre alle ore 18:00, i biancocelesti affrontano i grigiorossi in una sfida che vale tre punti pesanti.

Le due squadre, infatti, sono lontane appena due lunghezze, con la formazione di Sarri a 22 punti e quella di Nicola a 20. La Lazio vuole ottenere un’altra vittoria dopo il successo della scorsa giornata contro il Parma.

Al “Tardini” i biancocelesti hanno battuto i padroni di casa nonostante l’inferiorità numerica per le espulsioni di Zaccagni e Basic. La Cremonese è reduce dal ko contro il Torino. Lo scorso 13 dicembre i granata su sono imposti 1-0 grazie a gol di Nikola Vlasic.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

CREMONESE (3-4-3): Audero, Baschirotto, Terracciano Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.