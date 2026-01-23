Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, Mandas e Romagnoli convocati per il Lecce

Redazione 23 Gennaio 2026
Romagnoli, difensore Lazio
Alessio Romagnoli (IMAGO)

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta contro il Lecce: presenti Mandas e Romagnoli

Sono ore importanti per gli sviluppi di calciomercato della Lazio, dal momento che sia Mandas sia Romagnoli sono vicini a lasciare il club.

Il portiere si trasferirà al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto; mentre Romagnoli è atteso dall’Al-Sadd di Roberto Mancini.

Nel frattempo, i biancocelesti saranno impegnati a Lecce sabato 24 gennaio alle ore 20:45, e il club ha reso nota la lista dei convocati per il match.

Sia Mandas sia Romagnoli ci saranno. Di seguito la lista completa.

Lazio, i convocati per Lecce

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel. Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

 

 