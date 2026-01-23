Lazio, Mandas e Romagnoli convocati per il Lecce

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta contro il Lecce: presenti Mandas e Romagnoli

Sono ore importanti per gli sviluppi di calciomercato della Lazio, dal momento che sia Mandas sia Romagnoli sono vicini a lasciare il club.

Il portiere si trasferirà al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto; mentre Romagnoli è atteso dall’Al-Sadd di Roberto Mancini.

Nel frattempo, i biancocelesti saranno impegnati a Lecce sabato 24 gennaio alle ore 20:45, e il club ha reso nota la lista dei convocati per il match.

Sia Mandas sia Romagnoli ci saranno. Di seguito la lista completa.

Lazio, i convocati per Lecce

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel. Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.