Arriva un’ottima notizia in casa Lazio in vista della finestra di gennaio: la società avrà il mercato aperto

La Lazio avrà la possibilità di fare mercato nella sessione di gennaio. Questo è quanto ha deciso il verdetto emanato dalla Commissione indipendente nella giornata di martedì 23 dicembre dopo aver esaminato tutti i documenti necessari. I biancocelesti arrivano dall’ultima finestra di calciomercato, quella estiva, che era stata totalmente bloccata per aver sforato ciascuno dei tre indici da dover rispettare, che fino a maggio erano quello di liquidità, quello di indebitamento e quello del costo del lavoro allargato (oggi si prende in considerazione solo quello del lavoro allargato).

Una novità che potrebbe portare aria fresca a Maurizio Sarri e la sua squadra, spesso costretto da inizio stagione a convivere con emergenze dovute alle diverse assenze. Di seguito il comunicato diffuso dalla Lazio sui propri profili ufficiali.

“La S.S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo“.

“Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo“.