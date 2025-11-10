La Lazio prende le distanze dalle dichiarazioni di Sarri sugli arbitri: “Considerazioni espresse a caldo”

Il comunicato della Lazio, che prende le distanze dalle dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli arbitri dopo l’Inter

“Penso sia ora di noleggiare gli arbitri all’estero perché la situazione è pesante. Non vedo arbitri all’altezza, quello di stasera no di sicuro“. Ha rilasciato dichiarazioni, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta della sua Lazio contro l’Inter a San Siro, rivolgendosi anche al direttore di gara Manganiello.

L’allenatore biancoceleste, poi, aveva effettivamente aggiunto: “L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. Ma si sarebbe inc****to anche Padre Pio“.

La Lazio, all’indomani di queste dichiarazioni in conferenza stampa, ha voluto precisare la propria posizione tramite un comunicato ufficiale.

Di seguito riportiamo il comunicato integrale della società biancocelesti in merito alle parole del suo allenatore circa la direzione arbitrale in Inter-Lazio, finita 2-0 con gol di Lautaro e Bonny. “La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale“.

“Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri“.

“Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti“.