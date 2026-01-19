Lazio-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Sarri e Fabregas per la gara tra Lazio e Como, valida per la ventunesima giornata di Serie A

Lazio e Como chiudono la ventunesima giornata di Serie A: le due squadre si affrontano all’Olimpico e cercano punti per motivi diversi.

I biancocelesti, infatti, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Verona: con i tre punti andrebbero a -1 dall’Atalanta e a -3 proprio dal Como.

La squadra di Fabregas, invece, vuole riscattare la sconfitta per 3-1 contro il Milan, e cerca una vittoria che la porterebbe a due punti dalla Juventus quinta.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tavares, Isaksen, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Farcomeni.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz; Baturina. All. Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Sergi Roberto, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri.

Dove vedere Lazio-Como in tv e in streaming

Lazio-Como si disputa lunedì 19 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

La gara sarà visibile in diretta tv e streaming tramite l’app DAZN.