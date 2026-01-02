Lazio, Castellanos (IMAGO)

Il Taty Castellanos si prepara a salutare la Lazio: l’attaccante argentino ha lasciato Formello in mattinata

È tutto fatto per il trasferimento del Taty Castellanos dalla Lazio al West Ham. L’argentino si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo per 30 milioni di euro, con i due club che hanno definito tutti i dettagli.

Nello specifico, visto che il 15% della cifra di vendita dovrà essere versata al New York City, i capitolini incasseranno 25,5 milioni di euro.

Già nella mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, l’attaccante si è presentato a Formello per salutare i compagni e svuotare il proprio armadietto, prima di partire in direzione Londra.

Dopo due stagioni e mezzo, dunque, si separano le strade tra Castellanos e la Lazio: durante il periodo in biancoceleste il classe ’98 ha messo a referto 22 gol e 16 assist in 97 presenze.