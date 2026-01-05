Lazio, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Castellanos al West Ham

Il comunicato della Lazio sulla cessione a titolo definitivo del Taty Castellanos

Dopo 98 presenze e 22 gol, il Taty Castellanos lascia la Lazio per approdare a titolo definitivo al West Ham, in Premier League. Per lui contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per un’ulteriore stagione. Obiettivo di Nuno Espirito Santo, sarà già a disposizione per la sfida di Premier contro il Nottingham Forest martedì 6 gennaio al London Stadium.

Dopo l’arrivo in Italia dal New York City, dunque, il calciatore si prepara a una nuova esperienza in un nuovo campionato, in un club come quello degli Hammers che, 18° in classifica, sta lottando per evitare la retrocessione.

Di seguito riportiamo il comunicato del club biancoceleste. “La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club“.

“Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro“.

Le prime parole del Taty Castellanos al West Ham

Riportiamo anche le prime parole del Taty da calciatore del West Ham, riportate nel comunicato ufficiale. “Sono davvero felice perché per me è una sfida molto importante a livello personale e sono arrivato per dare il mio contributo, cercando di aiutare la squadra il più possibile“, ha dichiarato Castellanos.

“Ogni partita è una battaglia e io sono qui per dare questo, per portare l’energia e lo spirito combattivo che ho dentro, affinché ogni gara sia importante e il più dura possibile. Spero di dare tutto ai tifosi. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con la massima responsabilità e voglio dire loro che darò tutto per difendere questa maglia e, ovviamente, per raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. È questa la cosa più importante“.