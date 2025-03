L’attaccante della Lazio Valentín Castellanos rischia un altro stop: si teme una nuova lesione per lui

Contro il Viktoria Plzen si è rivisto dopo diverse partite Valentín Castellanos, rimasto fuori per un infortunio alla coscia.

L’attaccante della Lazio ha giocato 67 minuti nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, e ha contribuito al passaggio del turno dei biancocelesti. Contro il Bologna, invece, il “Taty” è rimasto in panchina per tutto il match.

Baroni non ha voluto rischiare, ma per l’allenatore non sembrano esserci buone notizie: il rientro di Castellanos in Europa League ha comunque mostrato che le sue condizioni non sono ancora ottimali. Eppure, per l’attaccante non sembra essere finita qui.

La Lazio potrebbe infatti fare ancora a meno dell’ex New York City, che in attesa di nuovi controlli rischia un nuovo stop muscolare.

Lazio, rischio nuovo stop per Castellanos

Castellanos ha saltato le ultime quattro partite di campionato per un infortunio alla coscia. L’attaccante della Lazio si era fermato in occasione della gara contro il Napoli, ed era uscito dopo 27 minuti. Nonostante il rientro contro il Viktoria Plzen, però, il “Taty” è andato incontro a un nuovo stop contro il Bologna.

Per il biancoceleste si teme infatti una nuova lesione, seppur di lieve entità. Dopo la gara di Europa League, dunque, Castellanos non è tornato al 100% e rischia un altro stop muscolare. Saranno perciò i nuovi controlli a stabilire l’entità dell’infortunio dell’attaccante.