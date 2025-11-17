Matteo Cancellieri resta ancora ai box: si allungano i tempi di recupero per l’esterno della Lazio, che potrebbe rientrare a metà dicembre

La situazione infortuni in casa Lazio resta molto delicata. L’esterno biancoceleste Matteo Cancellieri dovrà rimanere ancora ai box per alcune settimane.

Durante la partita contro l’Atalanta ha accusato dolore al flessore della coscia sinistra, e, come annunciato dalla Lazio, ha riportato una “lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra“.

Cancellieri ha poi saltato le quattro gare successive, ma difficilmente ci sarà anche nei prossimi due impegni, tra campionato e Coppa Italia, entrambi contro il Milan.

L’esterno classe 2002 potrebbe dunque tornare a disposizione di Sarri per la partita contro il Parma, in programma il prossimo 13 dicembre.