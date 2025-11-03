Lazio, Isaksen e Zaccagni regalano la vittoria contro il Cagliari: l’Europa è a 3 punti

Con le reti di Isaksen e Zaccagni la Lazio batte 2-0 il Cagliari e trova il sesto risultato utile consecutivo

Una serpentina e un mancino all’angolino: così Isaksen ha messo in discesa la gara della Lazio contro il Cagliari di Pisacane. Il primo gol in campionato del numero 18 ha acceso l’Olimpico biancoceleste e ha messo definitivamente fine all’inizio di stagione complicato del classe 2001.

A luglio il danese, infatti, era stato colpito dalla mononucleosi che lo ha tenuto lontano dal campo e dai compagni per lungo tempo, pregiudicandone anche la preparazione. “Sono impazzito perché sono rimasto sdraiato a guardare il soffitto per 14 giorni senza sapere quando sarei potuto tornare alla mia normale vita quotidiana“: aveva raccontato Isaksen al portale danese sport.tv2.dk alcune settimane fa.

La prima da titolare per il classe 2001 è arrivata solamente lo scorso 19 ottobre contro l’Atalanta. Dopo l’ottima prestazione contro la Juventus per il danese stasera, 3 novembre, è arrivato un gol pesantissimo contro il Cagliari che, insieme a quello di Zaccagni, regala la seconda vittoria in tre partita alla Lazio.

Una rete che, soprattutto, fa ritrovare definitivamente il sorriso a Isaksen: “Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’ dopo questo gol”.

Sarri: “Isaksen? È stata una sorpresa anche per noi”

Isaksen era stato uno dei calciatori che si era messo più in risalto nella vittoria biancoceleste contro la Juventus. Una prestazione che ha lasciato in tanti a bocca aperta, compreso Sarri: “Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita“.

Otto giorni dopo il gol del danese sbloccandosi fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore toscano: “Si è finalmente sbloccato Isaksen dopo la malattia che gli ha creato non pochi problemi“.

Isaksen e la Lazio: fiducia ritrovata dopo l’inizio difficile

La stagione della Lazio fino a ora si può paragonare a quella di Gustav Isaksen. Entrambi, infatti, hanno avuto un’estate complicata: il danese per la malattia, il club biancoceleste per il calciomercato bloccato. Tra fine agosto e settembre mentre il classe 2001 lavorava per tornare in campo, gli uomini di Sarri vivevano un inizio di stagione difficile.

Dalla gara a Bergamo la svolta. Isaksen torna in campo e la Lazio trova un pareggio molto importante per la fiducia. In 7 giorni, poi, due vittorie in tre partite per i biancocelesti, una grande prestazione e il primo gol stagionale per il danese. Soprattutto, però, torna il sorriso in casa Lazio e cresce la consapevolezza. “Guardiamo solo avanti, siamo una squadra forte“: parola di Isaksen