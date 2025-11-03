Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Sarri e Pisacane per la gara tra Lazio e Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A

Lazio e Cagliari si affrontano nell’ultimo match della decima giornata allo stadio Olimpico.

I biancocelesti vengono dal pareggio in trasferta contro il Pisa, e vogliono tornare al successo: l’ultimo è arrivato proprio in casa contro la Juventus.

Dall’altra parte i rossoblù di Pisacane hanno perso nell’ultima giornata contro il Sassuolo, e cercano una vittoria che in campionato manca dal 2-1 contro il Lecce.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić; Guendouzi, Cataldi, Bašić; Isaksen, Boulaye Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, S. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Cagliari è in programma lunedì 3 novembre alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Sarà possibile vedere il match in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in diretta streaming sull’app DAZN, ma anche su Sky Go e NOW.