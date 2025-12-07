Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Bologna

La Lazio ospita il Bologna e punta a riscattarsi in campionato dopo la sconfitta di misura con il Milan dello scorso turno.

“Penso che stiano trovando una quadratura, un gruppo che si è cementato e ha potenzialità. Se riuscissero a esprimere tutte le potenzialità potrebbero dire la loro con tutte. L’allenatore farà le sue scelte e dirà quello che necessita, la società non ha nessun interesse a indebolire la squadra“ ha detto Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport prima del match.

Il presidente biancoceleste ha parlato anche del momento attuale della squadra e delle intenzioni per il prossimo mercato

Ecco le sue parole.

Lazio, Lotito: “Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi”

Lotito ha continuato così: “Sono convinto che sia una squadra con potenzialità, penso che con il lavoro di tutti si possano creare le condizioni per ripercorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fare voli pindarici ma essere consapevoli dei nostri mezzi“.

Ha concluso commentando le intenzioni della società per il prossimo mercato: “Se la Lazio verrà rinforzata? Se non verrà indeoblita… c’è una logica: noi non andiamo al supermercato dicendo ‘pago uno prendo tre’, dobbiamo fare cose per migliorare e non mortificare chi è all’interno dell’organico. I nostri giocatori sono appetiti da tante squadre ma noi non li abbiamo messi sul mercato“.