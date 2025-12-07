Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

Santiago Castro – IMAGO

Le formazioni scelte da Sarri e Italiano per Lazio-Bologna, sfida valida per la 14ª giornata di Serie A

Le vittorie in Coppa Italia hanno fatto il tornare il sorriso a entrambe dopo un turno di campionato negativo, ma ora serve dare continuità. Lazio e Bologna si sfidano all’Olimpico in una gara che vale tantissimo per l’Europa, visti anche gli altri scontri diretti di giornata.

I biancocelesti si presentano all’appuntamento con grande entusiasmo dopo la “vendetta” servita al Milan, battuto ed eliminato dalla Coppa lo scorso giovedì. In campionato c’è però da rincorrere: i ragazzi di Sarri si trovano momentaneamente al 10° posto, e devono fare di più se non vogliono perdere il treno per l’Europa.

In zona Europa c’è già, invece, il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù lo scorso weekend hanno perso l’opportunità di salire al 2° posto in classifica a causa della sconfitta interna contro la Cremonese, ma si sono rifatti superando il turno di Coppa Italia grazie al successo nel derby emiliano contro il Parma.

A meno di un’ora dal calcio d’inizio della sfida, sono state rese note le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Dove vedere Lazio-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Bologna, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18.00 e valido per la 14ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky Sport, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.