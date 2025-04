Le info sui biglietti per Lazio-Bodo Glimt di Europa League

L’ultima speranza italiana ancora in corsa in Europa League è la Lazio, che dopo aver superato l’ostacolo Viktoria Plzen troverà il Bodo Glimt ai quarti di finale.

I norvegesi saranno avversari da non sottovalutare, come hanno dimostrato battendo nettamente l’Olympiacos agli ottavi.

I biancocelesti giocheranno la gara d’andata in trasferta giovedì 10 aprile. La partita di ritorno è fissata per la settimana dopo, giovedì 17 marzo, allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio alle 21:00.

Ecco quindi tutte le info sui biglietti per la seconda partita di questo doppio confronto, che sarà decisiva per il passaggio in semifinale contro la vincente di Tottenham-Eintracht Francoforte.

Biglietti Lazio-Bodo Glimt, quando apre la vendita

Come comunicato dalla Lazio, è già iniziata la fase di vendita libera dei biglietti per la partita, aperta dalle ore 12:00 di venerdì 28 marzo.

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Vivaticket (con una commissione di servizio pari al 3,8%), ma anche fisicamente in tutti i punti vendita Vivaticket.

I prezzi dei biglietti

Sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noti anche i prezzi dei biglietti. A prezzo intero, i settori più economici sono Curva Nord, Curva Maestrelli, distinti sud-est e distinti nord-ovest e nord-est, al costo di €35.

Si va poi a salire fino ai €400 della tribuna d’onore centrale. I costi di tutti i biglietti sono consultabili sul sito della Lazio.