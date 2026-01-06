Lazio-Basic, in chiusura l’accordo per il rinnovo fino al 2030
In chiusura il rinnovo di Toma Basic con la Lazio fino al 2030. L’appuntamento odierno tra le parti è stato positivo. Sarri crede nel calciatore e il calciatore vuole rimanere.
Un incontro molto positivo, quello appena concluso tra la Lazio e l’entourage di Toma Basic. Sul piatto, il rinnovo del centrocampista croato fino al 2030.
Oltre alle ottime prestazioni, Toma Basic nell’ultimo periodo in biancoceleste, si è contraddistinto per professionalità e disponibilità per la causa Lazio.
Il club, in particolare Maurizio Sarri, ha spinto fortemente per cercare di arrivare a un accordo.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO