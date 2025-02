Lazio, Baroni: “Preso due gol evitabili, ma sono soddisfatto”

L’intervista e le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Marco Baroni al termine della partita di Serie A contro il Napoli

Anche Lazio-Napoli, gara valida per la 25esima giornata di Serie A, è andata in archivio.

La gara si è conclusa con il risultato di 2-2. All’iniziale vantaggio di casa hanno risposto Raspadori e l’autogol di Marusic, con Dia che ha poi portato il match in parità.

Al termine dei 90 minuti, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha ripercorso la partita dei suoi nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le dichiarzioni.

Lazio, le parole di Baroni nell’intervista dopo la sfida con il Napoli

L’allenatore della Lazio ha così esordito nella sua intervista post partita: “I ragazzi hanno fatto una gara piena di passione e gioco e sono soddisfatto. Giocare contro la prima in classifica che sta facendo un lavoro straordinario valorizza la nostra partita. Peccato perché abbiamo subito due reti evitabili, ma anche se abbiamo delle fragilità che dobbiamo togliere sono contento della voglia con cui abbiamo giocato e posso fare solo i complimenti ai ragazzi“.

Ha poi continuato: “I subentrati sono importati ed è importante lavorare su tutti, cerco sempre di dare attenzione a chi deve entrare. Dia è un gran giocatore ma devo fare i complimenti a tutti. Isaksen ha fatto una prestazione straordinaria e aveva solo bisogno di essere lanciato con fiducia”.

“Dispiace per Castellanos ma abbiamo una grande rosa”: le parole di Baroni

Baroni si è concentrato anche su altri singoli: “Noslin è un centravanti differente rispetto a quello che abbiamo di solito, a lui piace più andare in verticale. È un grande giocatore e mi piace molto”.

Infine, l’allenatore biancoceleste ha così concluso: “Mi spiace per l’infortunio di Castellanos, ma abbiamo una grande rosa. Non ho paura, abbiamo tanti giocatori universali come Pedro. Infatti oggi Noslin ha sofferto un po’ il dover giocare sul loro centrale di difesa, ma miglioreremo anche lì”.

