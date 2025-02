Lazio, Baroni: “Il percorso è lungo e ora si entra nel vivo. Sta a noi farci trovare pronti”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Venezia di Di Francesco

Gara importante per la lotta salvezza e per la lotta alla Champions League quella tra la Venezia di Di Francesco e la Lazio di Marco Baroni.

I biancocelesti arrivavano alla gara dopo il pareggio contro il Napoli di Antonio Conte, gli arancioneroverdi dopo la sconfitta contro il Genoa.

Alla fine la gara è finita 0-0

Nella consueta intervista post partita Marco Baroni ha commentato la prova della sua Lazio contro il Venezia di Di Francesco.

Lazio, l’intervista post partita di Baroni

Baroni ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Non è facile ma è una gara che ci serve perché dobbiamo alzare il ritmo. Oggi non ci siamo riusciti. Non abbiamo preso gol e la squadra è stata compatta. Oggi eravamo un po’ appannati“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato su Dele-Bashiru: “Dobbiamo verificare le sue condizioni. Quando ha calciato ha sentito dolore. Adesso si gioca ogni due giorni sarà difficile recuperarlo per la prossima“.

“Dobbiamo continuare questo percorso”: le parole di Baroni

L’ex Verona si è poi concentrato su quanto fatto dal Venezia: “Erano molto bassi e portavano molta pressione. Erano chiusi e non era facile trovare gli spazi. Spesso abbiamo cercato la manovra corta come siamo spessi abituati. Hanno sporcato tanto la partita e non siamo riusciti a trovare il ritmo partite. C’è molto merito loro nella gara“.

Baroni alla fine ha concluso esprimendosi sui prossimi impegni: “Il percorso è ancora lungo e ora si entra nel vivo. Sta a noi farci trovare pronti. Io ho grande fiducia nella mia squadra. La squadra c’è, ha sempre lavorato bene e sempre dato garanzie. Dobbiamo continuare con questo percorso e arrivare in fondo. Vogliamo arrivarci bene“.