Lazio, Baroni: “Oggi sento dolore addosso. Futuro? Dobbiamo parlare con la società”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Lecce di Giampaolo

La Lazio chiude il proprio campionato con la sconfitta in casa 1-0 contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Con questo risultato i biancocelesti si piazzano al settimo posto e non parteciperanno a nessuna competizione europea la prossima stagione.

I giallorossi invece, si sono guadagnati la permanenza in Serie A.

Nel post partita Marco Baroni ha commentato la prova della sua Lazio contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Lazio, le parole di Baroni dopo il Lecce

Baroni ha iniziato la sua intervista parlando della gara: “Abbiamo fatto una brutta partita. Il dispiacere è di non essere riuscito, nonostante avessi parlato con la squadra, a portare una buona prestazione così come fatto a San Siro. Avevo avvisato la squadra ma l’ultima immagine è quella che rimane. C’è questo dolore, dispiacere, verso i tifosi e la società“.

L’allenatore della Lazio ha poi proseguito: “Se alcuni giocatori pensavano già di andare via mi dispiace. Domani c’è il ‘rompete le righe’, non in un altro senso. C’è sempre questo tema e io ho detto alla squadra che l’ultima gara è quella che ti lascia l’immagine“.

“Oggi sento dolore addosso”: le parole di Baroni

L’ex Verona ha anche aggiunto: “Sono arrivati dei ragazzi giovani. La società ha fatto il massimo. Sono arrivati dei giocatori che potevano essere inseriti ma non è questo il tema. Oggi sento dolore addosso. Nel girone di andata abbiamo fatto diversi punti, nel girone di ritorno 31 punti. In questo momento non cerco alibi, non li voglio. Probabilmente non sono stato in grado di far capire l’importanza della partita“.

Baroni ha parlato del suo futuro: “Dobbiamo parlare con la società. Come ho già detto, oggi era la partita importante e da domani faremo queste valutazioni. Ho sempre pensato a lavorare a testa bassa con la mia squadra. Se tolgo la partita di oggi, questo è un gruppo che mi ha dato tanto. Non devo fare degli appunti a nessuno se non a me stesso“.

L’allenatore ha poi parlato in conferenza stampa. “Oggi sono addolorato e dispiaciuto per me, per la squadra, per i tifosi e per la società. Nonostante avessi parlato più volte dell’importanza della gara alla squadra non è andata. L’immagine di questa partita ha sporcato il percorso che la squadra ha fatto. Questa è una partita che deve fa riflettere sul futuro. Chiaro che oggi è difficile. Il dispiacere è che non sono riuscito a riportare dentro la squadra dopo la grande prestazione a San Siro”.

Baroni ha poi concluso. “Se mi deve esonerare lo saprà la società. Il dolore è di una partita. La Lazio negli ultimi anni ha una media di 66 punti e abbiamo sporcato tutto con una gara. Queste sono valutazioni che si fanno con la società e ci sarà il tempo per farle. Lo stesso percorso lo faremo nei prossimi giorni. Ci incontreremo e faremo tutte le valutazioni del caso. La mia volontà è in riferimento anche a quello che vorrà fare la società”.