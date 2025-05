Lazio, Baroni: “Peccato, se avessimo segnato prima magari avremmo vinto”

Le parole dell’allenatore della Lazio Marco Baroni al termine della partita di Serie A contro la Juventus: le dichiarazioni.

Grazie alla rete allo scadere di Vecino la Lazio ha pareggiato 1-1 contro la Juventus, portando così a casa un punto prezioso in chiave lotta Champions.

Al termine della partita l’allenatore biancoceleste Marco Baroni è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Il primo tempo è stato contratto da parte di entrambe le squadre – ha esordito -. Abbiamo commesso un errore su una palla, poi la squadra non si è disunita e abbiamo creato le condizioni per minimo pareggiare. Peccato perchè se avessimo trovato il gol prima magari l’avremmo vinta. La squadra c’è, è viva e ce la lottiamo fino in fondo“.

Sulla lotta Champions: “Stiamo facendo un percorso importante ma ci è mancata qualche vittoria in casa. Ma le prestazioni sono sempre state buone e questo è importante”.

Lazio, le parole di Baroni

Sulla sostituzione di Rovella: “È un cambio che avrei fatto anche in 11 contro 11. Per me Vecino è un titolare, un giocatore che sa inserirsi ma anche giocare da mediano. È un giocatore che può trovare la via del gol”.

In conferenza stampa ha poi parlato del suo futuro: “Io metto il casco e l’elmetto, vado fino in fondo e poi si faranno delle valutazioni. Le farà la società e le farà Marco Baroni, ma io sono orgoglioso della squadra”.