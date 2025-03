Lazio, Baroni: “Non voglio alibi. Critiche? Fanno parte del lavoro”

Marco Baroni, allenatore della Lazio (Imago)

Le parole dell’allenatore biancoceleste nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Torino

Torna il campionato, e da questo momento non ci si ferma più. Nelle prossime settimane si deciderà tutto: dallo Scudetto alle squadre che si salveranno, fino a quelle che si qualificheranno in Champions League.

Tra quelle in corsa in questo senso c’è anche la Lazio, che dopo aver rallentato nell’ultimo periodo ha sfruttato la sosta di marzo per recuperare energie fisiche e mentali.

I biancocelesti sono reduci da una pesante sconfitta contro il Bologna, e adesso affrontano il Torino nella speranza di tornare a ottenere punti importanti in ottica quarto posto.

A due giorni dalla sfida, l’allenatore Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.

Lazio, la conferenza di Baroni pre-Torino

Prima di tutto, l’allenatore si è soffermato sulla possibilità di utilizzare i nuovi arrivi dello scorso calciomercato: “La società non mi ha fatto nessuna richiesta. Abbiamo sempre lavorato verso questa direzione. Ora i ragazzi che sono arrivati sono ancora più pronti. Il presidente l’ho visto ieri per la prima volta. Siamo stati una ventina di minuti insieme. Con il direttore, invece, il confronto è quotidiano. In queste due settimane non c’è stato niente di diverso da quanto accade da sempre nel quotidiano“.

Baroni ha poi continuato: “Le critiche fanno parte del nostro lavoro. Io ho sempre preso questo aspetto come una leva importante del mio e del nostro lavoro. Vanno utilizzare per fare un’ulteriore crescita. Noi stiamo entrando nell’ultimo quinto della stagione. Sappiamo benissimo che è una parte importante. Ci portiamo dietro quanto di buono fatto fino a oggi“.

Marco Baroni, allenatore Lazio (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

“La squadra sta bene, la pausa è servita per ricaricarci”: le parole di Baroni

L’allenatore della Lazio ha parlato della condizione generale della squadra: “La squadra sta bene. È chiaro che noi siamo arrivati alla settima partita in 20 giorni un po’ così. Queste sono anche situazione che escono fuori dal controllo. Penso che abbiamo pagato quell’aspetto. La pausa serve a ricaricare. Abbiamo lavorato nell’interezza della squadra solamente pochi giorni perché i nazionali sono rientrati dopo. La stanchezza non deve essere un alibi. Credo sempre che nelle difficoltà c’è un’occasione. Castellanos? Per il taty era in programma che giocasse quella porzione di gara in Europa League. Tavares? Nuno oggi si è allenato con la squadra. Per noi è un giocatore importante. Abbiamo ancora domani e poi valuteremo insieme. Sarà dei nostri per le gare importanti che ci attendono. Pellegrini? Luca ha lavorato con attenzione, voglia e attenzione. Il toglierlo dalla lista non era una punizione, ora ritornerà con noi. Dia? È arrivato un pochino meno lucido anche lui nelle ultime gare. Noslin e Tchaouna sono ragazzi giovani e io sto cercando di alleggerirli. Quando sali di livello bisogna saper gestire questa cosa. Voglio che i ragazzi vadano in campo liberi e sereni. Isaksen? È tornato, sta bene. Ha un leggero fastidio al tendine ma sarà dei nostri“.

Per concludere Baroni ha aggiunto: “Noi guardiamo i numeri, si parte sempre dall’analisi sia positiva che negativa. Abbiamo guardato il nostro percorso, c’è tanto di buono ma adesso affrontiamo il momento più importante della stagione e dobbiamo farlo partita dopo partita. Sono convinto delle qualità di questa squadra. Preferisco fare le analisi per acquisire fiducia, non sto qui ora a dire i tanti fattori perché poi sembrano alibi. Non voglio alibi. Lunedì affrontiamo una squadra importante che ha perso solo una partita nelle ultime 12 e servirà la miglior Lazio“.