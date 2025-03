Lazio, Baroni: “Non possiamo fare partite diverse da quella che è la nostra identità”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Viktoria Plzen

Poco più di 24 ore all’andata degli ottavi di finale della Lazio di Marco Baroni contro il Viktoria Plzen. I biancocelesti arrivano alla gara dopo la vittoria in campionato contro il Milan.

In Europa gli uomini di Baroni sono arrivati primi nella parte iniziale della competizione. A chiudere il “girone unico” c’era stata la sconfitta nell’ultima giornata contro lo Sporting Braga.

Dopo la gara di Europa League i biancocelesti saranno impegnati lunedì prossimo in campionato contro l’Udinese di Runjaic.

Alla vigilia dell’ottavo di finale d’andata Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa di cosa si aspetta dalla sua Lazio contro il Viktoria Plzen.

Lazio, la conferenza stampa di Baroni

Baroni ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara che si aspetta: “Sappiamo che la sfida di ritorno sarà figlia di questa. Dobbiamo giocare con intelligenza ma dentro la nostra gara. Non possiamo fare partite diverse da quella che è la nostra identità. È lì troviamo la prestazione importante e di spessore“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato facendo un punto sugli infortunati: “Castellanos e Dele potrebbero rientrare prima della sosta, Hysaj no perché il percorso dovrebbe essere diverso e dovrebbe rientrare subito dopo la sosta“.

“Provedel? È il portiere titolare”: le parole di Baroni

L’ex Verona ha anche parlando dell’alternanza Mandas-Provedel: “Non c’è un portiere di coppa. Quando c’è stato da far rifiatare Provedel lo ha fatto, poi si è ripreso il posto. Mandas sta facendo benissimo, non sbaglia mai. Domani farò delle valutazioni in funzione di questo anche perché Provedel è il titolare“.

Marco Baroni ha concluso la conferenza stampa concentrandosi sul come vanno gestiti i momenti di una gara: “Non possiamo gestire, bisogna partire forte dal primo al centesimo minuto perché sono partite in cui bisogna andare forte. Dobbiamo stare dentro la partita, la gestione fa parte della partita perché bisogna interpretare i momenti. Non dobbiamo fare gestione perché non rientra nelle nostre caratteristiche“.