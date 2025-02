Lazio, Baroni: “Enorme fiducia nel gruppo squadra. La loro dedizione ha un valore”

Le parole dell’allenatore della Lazio alla vigilia del match contro il Monza.

Allo Stadio Olimpico di Roma torna in campo la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti, nella 24esima giornata di Serie A, affronteranno il Monza di Salvatore Bocchetti.

La Lazio arriva a questo appuntamento dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cagliari, grazie al duo Zaccagni-Castellanos.

Di fronte, però, c’è il Monza di Bocchetti alla ricerca di punti salvezza per accorciare la distanza dal Cagliari e continuare a sperare di rimanere in Serie A anche l’anno prossimo.

Di seguito le parole dell’allenatore biancoceleste.

Lazio, le parole di Baroni in conferenza stampa

Baroni ha aperto la conferenza stampa parlando della gara contro il Monza: “Sarà una partita ad alto rischio perché il Monza è in difficoltà ma è una squadra centrata e forse si sta giovando le ultime possibilità per restare in Serie A. Noi dobbiamo fare la prestazione con determinazione e con voglia di vincere“.

L’ex allenatore del Verona ha continuato poi commentando il calciomercato e le scelte per la lista UEFA e Serie A: “Il mercato è stato un mercato di prospettiva. Sono arrivati 3 ragazzi che nella totalità annoverano 70 presenze. Da parte nostra c’è la massima intenzione di migliorare velocemente questi ragazzi che hanno qualità. Abbiamo già iniziato a inserirli ed è compito mio creare le condizioni per farli migliorare. Per quanto riguardo la lista sono stati esclusi dalla Lista UEFA hanno inciso due fattori: il primo quello che vi ho elencato e il secondo è il fatto che ho voluto premiare i ragazzi che si sono guadagnati la qualificazione“.

L’allenatore dei biancocelesti ha proseguito sull’esclusione di Luca Pellegrini sia in lista UEFA che nella lista della Serie A: “È una mia scelta. È una scelta che nasce da alcune considerazioni. Io fondo tutto sul fatto che il gruppo e la squadra viene prima dei giocatori e dell’allenatore. La capacità di dare ogni allenamento non il 70% o l’80% ma il 100%. Credo che Luca possa avere un’opportunità da questa scelta. Non è una porta chiusa ma è una porta aperta e lo ringrazio per come ha lavorato in questi due giorni. Voglio vedere la voglia e la dedizione al massimo tutti i giorni per riconquistarsi il gruppo squadra. Questa è una mia scelta che vi sembra illogica ma è logica“.

L’ex Verona ha fatto anche un punto sull’infermeria:”Sia per Vecino che per Patric siamo vicini al rientro. Questi ragazzi per me sono quasi dei nuovi acquisti perché sono mancati per tanto tempo. Tavares e Lazzari sono disponibili per il Monza“.

Baroni ha concluso soffermandosi sulla lotta alla Champions League e sulle condizioni di Tavares: “Io ho enorme fiducia nel mio gruppo squadra. Prima ho parlato del lavoro e sta tutto nel lavoro. La dedizione che loro hanno dimostrato in questo percorso per me è un grande valore“.