Lazio, Baroni: “Lavoriamo ogni giorno per diventare una grande squadra”

Due pareggi di fila in campionato, una sconfitta in Coppa Italia: la Lazio ha rallentato nell’ultimo periodo, ma ha tutto il tempo per riprendersi e tornare in zona Champions League.

I biancocelesti hanno perso in settimana contro l’Inter, venendo così eliminati dalla Coppa Italia, e adesso tornano a San Siro per inseguire un altro obiettivo.

Domenica sera Zaccagni e compagni faranno visita al Milan in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la Champions, e hanno necessariamente bisogno dei 3 punti per continuare l’inseguimento alla Juventus.

A due giorni dalla sfida, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.

L’allenatore prima di tutto ha dichiarato: “Siamo sempre fiduciosi e ottimisti. Siamo anche dispiaciuti perché ci tenevamo. Era una competizione importante. Ma restiamo sempre fiduciosi e ottimisti. La rabbia non ti aiuta. Bisogna pensare alle cose che si possono migliorare e a quelle che puoi cambiare. Mancanza di gol? Il gol è una responsabilità di tutta la squadra. In questa squadra abbiamo sempre visto che hanno segnato tutti. La cosa importante è avere continuamente una grande produzione offensiva. La chiave sta nel collettivo. C’è fiducia e c’è convinzione“.

Dopodiché: “Io credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi. La stessa attenzione che io rivolgo verso la squadra la metterà un organo competente in questo. Una cosa è certa però il calcio è della gente e quindi dobbiamo sostenere tutti insieme questo movimento. Rovella il più ammonito? In relazione ai falli fatti noi siamo la squadra più ammonita. Noi abbiamo molta dinamicità e spesso siamo nel duello uno contro uno. Stiamo cercando di fare un calcio propositivo. Recupero Vecino e la situazione di Provedel? Per quanto riguarda il portiere lo scoprirete domenica. Vecino è un giocatore molto importante. Quando ci sono questi infortuni io ascolto molto il calciatore. Capiremo tra domani e dopodomani le sue condizioni. Romagnoli? Sta meglio, ieri ha fatto un lavoro di recupero e credo stia recuperando. È stata più una mia scelta preventiva che altro. Ho preferito non rischiare tra primo e secondo tempo“.

“Cerchiamo risposte gara dopo gara”

Poi si è concentrato su: “Tchaouna non ha fatto male, così come Noslin. Dobbiamo tutti sostenerli. Il peso del gol non è solamente del centravanti ma di tutta la squadra. I nostri gol li abbiamo sempre fatti di collettivo e dobbiamo continuare così. Mi auguro che possano arrivare molto preso al contributo che hanno dato alcuni calciatori in passato. Patric? Il giocatore sta meglio. Ieri ha lavorato con la squadra, vediamo se sarà disponibile o no“.

E per concludere: “Noi stiamo lavorando ogni giorno qui dentro per diventare una grande squadra. Il confronto con queste grandi squadre ci stimolano. Noi cerchiamo risposte gara dopo gara. Ce lo andremo a prendere con il lavoro. I bilanci si fanno alla fine ma posso dire che siamo in corsa e ora è la parte più bella“.