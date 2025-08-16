Le formazioni ufficiali di Lazio-Atromitos

I biancocelesti si preparano a scendere in campo per l’ultimo impegno prima dell’inizio della nuova stagione.

Allo Stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti la Lazio si prepara ad affrontare i greci dell’Atromitos.

Dopodiché, Sarri e i suoi affronteranno il Como per la prima giornata di Serie A 2025/2026. Il match è in programma domenica 24 agosto.

Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

ATROMITOS: Choutesiotis; Stavropoulos, Michorl, Van Weert, Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo, Uronnen, Baku, Lima Santos, Tzovaras. Allenatore: Leōnidas Vokolos

Dov vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Lazio e Atromitos sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn.

Il match sarà poi visibile in streaming unicamente su Dazn.