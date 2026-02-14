Lazio-Atalanta, Zappacosta tocca di braccio in area, silent check e fuorigioco: cosa è successo
Possibile svolta della gara al 50′ minuto con un possibile rigore per la Lazio contro l’Atalanta non concesso per fuorigioco: cosa è successo
Episodio importante nei primi minuti del secondo tempo della gara tra l’Atalanta e la Lazio. Dopo un tiro di Danilo Cataldi deviato il pallone finisce sulla destra dell’area di rigore sui piedi di Tavares.
L’esterno portoghese prova a entrare in area e in un rimpallo il pallone finisce sul braccio di Zappacosta. Una volta firmato il gioco c’è stato un lungo silent check per il tocco di braccio dell’esterno nerazzurro.
Tocco di braccio che conferma anche Sacchi con il suo announcement ma Nuno Tavares al momento del tiro di Cataldi è davanti a tutti.
Il direttore di gara ha spiegato così la sua decisione: “A seguito di revisione il numero 77 dell’Atalanta tocca il pallone con la mano ma precedentemente il giocatore della Lazio è in fuorigioco”.