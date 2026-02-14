Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le scelte di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino per Lazio-Atalanta.

La sfida della 25ª giornata fra biancocelesti e nerazzurri rappresenta l’anteprima della doppia semifinale di Coppa Italia. Fra marzo e aprile, infatti, le due squadre si affronteranno per conquistare un posto in finale.

Dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, la Lazio torna in campo per dare continuità a un periodo positivo, visto anche l’ottimo pareggio della scorsa giornata contro la Juve (2-2). La squadra di Sarri deve vincere per riagganciarsi alla corsa all’Europa.

L’Atalanta, ancora imbattuta in Serie A nel 2026, ha cambiato nettamente passo in campionato da quando è arrivato Palladino. I bergamaschi cercano la vittoria per staccarsi definitivamente dalla Lazio. In questo modo blinderebbero il proprio posto nelle prossime coppe europee, lasciando ancora aperta una difficile rincorsa alla qualificazione in Champions League.

Ecco le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Palladino per la delicata sfida dell’Olimpico.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Noslin, Maldini, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Ratkov.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bakker, Bellanova, Musah, Pasalic, Sulemana, Raspadori, Scamacca

Dove vedere Como-Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Atalanta, in programma alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma e valida per la 25ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.