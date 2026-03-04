Le formazione ufficiali di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino nella semifinale di andata di Coppa Italia fra Lazio e Atalanta

Dopo lo 0-0 nell’altra semifinale di Coppa Italia fra Como e Inter, oggi è il turno di Lazio e Atalanta che si sfidano nella prima delle due sfide in programma per ottenere un posto in finale.

La Lazio arriva alla partita dopo la sconfitta contro il Torino in campionato e senza vittoria nei novanta minuti da più di un mese. Per i biancocelesti la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante anche per centrare una qualificazioni alla prossima Europa League.

Per l’Atalanta, invece, dopo l’entusiasmante passaggio di turno in Champions League contro il Borussia Dortmund, è arrivato uno stop contro il Sassuolo che ha giocato dal 16′ un uomo in meno.

Di seguito le formazioni ufficiali per la semifinale di Coppa Italia, in programma allo stadio Olimpico alle 21:00.

Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali in Coppa Italia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Boulaye Dia, Ratkov, Cancellieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Pašalić, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstović; Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, K. Sulemana, Kossounou, Musah, Rossi, Scamacca, Sportiello, Vavassori.

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming

Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. Lazio-Atalanta si può vedere gratis in tv sul canale del digitale terrestre numero 6, ovvero Italia 1.

Disponibile anche su Sky attraverso il canale 106, la partita di Coppa Italia si può vedere live in streaming, sempre in chiaro, sul sito ufficiale di Sport Mediaset, su quello di Mediaset Infinity o sull’app.