Romagnoli all’Al-Sadd: mancano solo le ultime firme

La Lazio ha accettato verbalmente le condizioni dell’Al-Sadd per la cessione di Alessio Romagnoli: sono stati scambiati i documenti tra club

È una lotta contro il tempo quella per il passaggio di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd di Roberto Mancini.

Dopo aver provato a trattenerlo, il club biancoceleste ha infatti accettato le condizioni dei qatarioti per il trasferimento del difensore.

Ora sono stati scambiati i documenti tra club, e gli avvocati hanno approvato i contratti: mancano solo le ultime firme e servirà tempo per il deposito in Federazione.

Ci sono buone probabilità che si riesca a concludere l’operazione prima della fine del mercato in Qatar, prevista per le 22 italiane di oggi, 31 gennaio.