Milan, oggi Lazetic sarà in Scozia: domani le visite mediche con l’Aberdeen

Luca Bendoni 16 Agosto 2025
Marko Lazetic con la maglia del Backa Topola (IMAGO)
Marko Lazetic si prepara all’avventura con la maglia dell’Aberdeen: domani le visite mediche con il club scozzese

Marko Lazetic si prepara a lasciare il Milan. L’attaccante serbo volerà verso la Scozia nella giornata di oggi 16 agosto, mentre domani svolgerà le visite mediche con l’Aberdeen. Trasferimento a titolo definitivo a zero, con il club scozzese che riconoscerà ai rossoneri una percentuale sulla rivendita fino al 50%.

L’attaccante classe 2004, che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Backa Topola, segnando tre gol e servendo un assist. Con il Milan, invece, solo due apparizioni per un totale di 12 minuti tra la stagione 2021/22 e il 2022/23.