Achraf Lazaar, marocchino con un lungo passato in Italia, è pronto a tornare in campo: 4 offerte sul tavolo

8 mesi di riposo sono più che bastati per Achraf Lazaar, il quale è ora pronto a tornare in campo. Il terzino marocchino, ben conosciuto in Italia per aver vestito le maglie di Palermo, Varese, Cosenza, Benevento e Novara, prenderà presto una decisione sul proprio futuro.

Il classe ’92 era rimasto svincolato dopo l’esperienza australiana al Preston Lions, l’ultima della sua carriera da giramondo, ma come detto è pronto a ripartire con un chiaro obiettivo: guadagnarsi la chiamata del Marocco – l’ultima risale al 2021 – per i prossimi Mondiali e guidare la propria nazionale dopo il 4° posto ottenuto in Qatar.

Le offerte non mancano, perché a Lazaar sono arrivate ben 4 proposte per rientrare in campo: due dal Portogallo, dove a chiamarlo sono stati Nacional (squadra di prima serie) e Paços Ferreira, una dalla prima serie albanese e l’altra dalla Bulgaria.

Nelle scorse stagioni il marocchino ha giocato in vari paesi – dall’Inghilterra all’Italia, fino ad arrivare negli Emirati Arabi Uniti e in Australia -, e adesso la sua carriera potrebbe proseguire in Europa: la decisione del calciatore arriverà nei prossimi giorni, ma intanto la voglia di riassaggiare il terreno di gioco cresce sempre di più.