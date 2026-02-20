Si ferma Lautaro Martinez. risentimento muscolare al soleo per il capitano dell’Inter. Il comunicato del club nerazzurro

Brutte notizie in casa Inter. In vista dei prossimi impegni, infatti, Cristian Chivu non potrà contare su Lautaro Martinez, fermato da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Le condizioni dell’attaccante argentino, costretto al cambio durante la partita contro il Bodo/Glimt, saranno rivalutate la prossima settimana, ma i tempi di recupero possono aggirarsi intorno a un mese, come riportato da Sky Sport.

L’Inter dovrà quindi fare a meno del proprio capitano non solo in vista del ritorno contro il club norvegese, ma anche nel derby e nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Nel mezzo anche le sfide contro Lecce e Genoa. Di seguito il comunicato del club nerazzurro.

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana“.