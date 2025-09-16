Inter, Lautaro salta la rifinitura ma partirà per Amsterdam: le ultime
Lautaro Martinez alla vigilia di Inter-Ajax di Champions League ha lavorato in palestra: partirà comunque per l’Olanda
Poco più di 24 all’esordio dell’Inter in questa stagione in Champions League. I nerazzurri domani, 16 settembre, giocheranno in Olanda contro l’Ajax alle 21:00.
A saltare l’allenamento di rifinitura dei nerazzurri è stato Lautaro Martinez, che ha svolto solamente lavoro in palestra.
L’argentino partirà comunque per la trasferta olandese con i compagni. Non ci sarà, invece, Darmian che è stato fermato dalla Lombalgia.
Il calendario dell’Inter
L’Inter esordirà nella Champions League di questa stagione domani contro l’Ajax alle 21:00. I nerazzurri, poi, opsiteranno lo Slavia Praga a San Siro il 30 settembre. Il 21 ottobre, invece, ci sarà la trasferta contro l’Union St.Gilloise. Dopo la gara del 5 ottobre contro il Kairat Almaty gli uomini di Chivu affronteranno la complicata trasferta contro l’Atletico Madrid.
Nelle ultime 3 giornate l’Inter giocherà due gare in casa contro il Liverpool e l’Arsenal per poi chiudere con la trasferta contro il Borussia Dortmund.