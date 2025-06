Le parole dell’attaccante argentino a margine dell’allenamento andato in scena al ‘Wallis Annenberg Stadium’

Dall’addio di Simone Inzaghi fino al Mondiale per Club. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a margine dell’allenamento andato in scena al ‘Wallis Annenberg Stadium’. “Ogni volta che inizia una competizione, l’Inter sa che deve arrivare in fondo, il più alto possibile: questa cosa deve essere chiara”.

L’attaccante ha poi raccontato il momento della squadra. “Ci saranno delle difficoltà sicuramente perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali”.

Simone Inzaghi ha salutato Milano. Al suo posto, ecco Chivu. “Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po’ delle sue idee di gioco e di lavoro: siamo tanto d’accordo perché la pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere con quella mentalità e queste cose a noi piacciono”.

La sconfitta in finale di Champions League contro il PSG è già un ricordo. “Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare a questa nuova competizione che inizia e che è molto importante. Ci sarà il pensiero di quello che è successo, ma non c’è tempo. Dobbiamo pensare a prepararci bene per la prossima partita, che sarà l’inizio di una nuova competizione che per noi è importante”.