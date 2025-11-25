Le parole di Lautaro Martinez nella conferenza stampa verso Atletico Madrid-Inter, match della quinta giornata di League Phase di Champions League

L’Inter vuole tornare a sorridere dopo la sconfitta nel derby. I nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano con l’obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva in Champions League, che avvicinerebbe molto la squadra di Chivu agli ottavi di finale. Insieme all’allenatore rumeno, in conferenza stampa è intervenuto anche il capitano Lautaro Martinez.

L’argentino è tornato sull’umore della squadra dopo il ko contro il Milan, proiettandosi al match contro la squadra di Simeone: “Sicuramente l’Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo quello che è successo domenica anche se meritavamo qualcosa in più. Io sono convinto che la squadra in questo momento sta bene. Domani affrontiamo l’Atletico in una gara importante, siamo pronti per affrontare l’Atletico“.

Al Metropolitano i nerazzurri hanno vissuto la loro unica eliminazione in una doppia sfida di Champions League nelle ultime tre stagioni: “Quella partita è il passato“. Sul rapporto con il connazionale Julian Alvarez, invece, Lautaro ha dichiarato: “Con lui ho un rapporto di amicizia e ci sentiamo. In nazionale giochiamo insieme ma domani saremo rivali chiaramente“.

Sono poche le differenze tra scendere in campo in Europa o in campionato secondo il capitano dell’Inter: “Io cerco di essere me stesso e di aiutare la squadra“. Sulle parole di Simeone, invece: “Ha un bel rapporto con l’Inter. Affrontare gli argentini è qualcosa di speciale, anche se domani saremo rivali”.

Lautaro Martinez: “Dopo il derby abbiamo voltato pagina”

Ai microfoni di Sky Sport, Lautaro Martinez è tornato sulla reazione della squadra dopo il derby: “Sicuramente dopo la gara è rimasto l’amaro in bocca perché è una delusione. Abbiamo fatto un’ottima gara e meritavamo di più. Il gruppo era consapevole della prestazione. Oggi abbiamo voltato pagina e pensiamo a domani“. Oltre alla sconfitta contro il Milan, è un altro l’aspetto che preoccupa il capitano nerazzurro: “In questo ultimo periodo ci sta mancando qualcosina che ancora non abbiamo trovato. Questa cosa a volte ci fa preoccupare un po’“.

Sulla partita del Metropolitano, invece, il classe ’97 ha dichiarato: “Domani sarà una partita importantissima. Abbiamo bisogno di fare altri tre punti perché le ultime 3 gatre saranno difficili. Abbiamo recuperato e ci siamo preparati per questa gara. Siamo pronti ad affrontare una squadra forte cercando di dare fastidio“.