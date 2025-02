Presunta bestemmia di Lautaro Martinez: la Procura FIGC apre un’indagine

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero sarebbe stata aperta un’indagine sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Procura della FIGC avrebbe aperto un’indagine sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine del derby d’Italia tra Juventus e Inter dello scorso 16 febbraio.

Dopo il triplice fischio il capitano nerazzurro non era soddisfatto del risultato e molti hanno letto nel suo labiale, mentre usciva dal campo, una possibile bestemmia, cosa che è espressamente vietata dal regolamento.

Nelle ore successive sarebbero state richieste tutte le telecamere con annesso audio per togliere ogni dubbio sulla questione.

Per ora non c’è stata ancora nessuna sanzione in attesa della verifica definitiva sulla pronuncia o meno di un’espressione blasfema da parte del numero 10 nerazzurro.