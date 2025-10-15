Lautaro Martinez al quarto posto della classifica marcatori all time dell’Argentina.

Due gol per entrare nella storia e confermare di essere uno dei centravanti più prolifici della storia dell’Argentina. Lautaro Martínez continua a stupire e incantare: nella notte italiana a Miami, l’attaccante dell’Inter ha firmato una doppietta nel 6-0 della Selección contro Porto Rico, amichevole utile per rodare minutaggio in vista delle prossime sfide ufficiali.

Entrato dalla panchina, il “Toro” ha impiegato appena dieci minuti per lasciare il segno e scrivere un’altra pagina significativa della sua carriera. Lionel Scaloni, dopo aver concesso spazio a diverse seconde linee, ha scelto di far partire Lautaro dalla panchina, sostituendo al 61’ il debuttante José López, classe 2000 del Palmeiras.

Il numero 10 dell’Inter ha risposto come solo lui sa fare: due reti in dieci minuti, entrambe da vero rapace d’area. Prima un tap-in vincente su cross dell’ex juventino e fiorentino Nico González, schierato sorprendentemente terzino sinistro; poi un destro preciso da dentro l’area su assist di Lionel Messi, che continua a tessere il gioco di una Selección scintillante.

Ma oltre allo spettacolo, c’è la sostanza dei numeri: con questa doppietta, Lautaro Martínez raggiunge Hernán Crespo nella classifica marcatori di tutti i tempi dell’Argentina, salendo a quota 35 gol. L’attaccante nerazzurro si porta così al quarto posto assoluto, alle spalle solo di tre mostri sacri del calcio albiceleste: Lionel Messi, Gabriel Batistuta e Sergio Agüero.

Spazio anche per il solito Leo Messi

Oltre alla notte speciale di Lautaro, l’amichevole di Miami ha consegnato alla storia un altro record, firmato dal solito Lionel Messi.

Con il passaggio vincente per il secondo gol del “Toro”, la Pulce ha raggiunto quota 60 assist in Nazionale, diventando il giocatore con più passaggi vincenti di sempre superando Neymar, fermo a 59.

Un primato che certifica ancora una volta la grandezza del numero 10 dell’Albiceleste: a 37 anni, Messi continua a macinare record.