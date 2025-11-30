Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare”

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita di Pisa-Inter in cui è stato mvp grazie a una doppietta

Torna alla vittoria l’Inter e torna al gol il suo capitano Lautaro Martinez. Lo fa nel migliore dei modi realizzando una doppietta nello 0-2 sul Pisa.

L’attaccante argentino non realizzava due gol nella stessa partita da più di un anno. L’ultimo contro l’Udinese nella vittoria per 2-3 il 28 settembre 2024.

Con le due reti messe a segno oggi Lautaro raggiunge la doppia cifra stagionale e diventa momentaneamente capocannoniere della Serie A con 6 gol.

Di seguito le sue parole nel post partita.

Inter, le parole di Lautaro Martinez

Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Abbiamo vinto ed era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Sono abituato alle critiche, io lavoro per la squadra e per l’Inter e lascio parlare quelli che stanno fuori”.

Ha poi concluso con il traguardo di gol: “Raggiunto mazzola? La mia storia con l’Inter dura da tanto e spero vada ancora avanti, ho tanti anni di contratto e sono contento qua. La gente mi vuole bene e la squadra viene prima di tutto. Io penso sempre a lavorare e l’importante è che l’Inter vinca. La gente fuori può parlare, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro”.