Inter, buone notizie dall’infermeria. Ma Lautaro è affaticato

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

Mentre Inzaghi inizia a recuperare pezzi, in nazionale Lautaro lamenta un affaticamento muscolare: le ultime sull’infermeria dell’Inter

Nell’allenamento del martedì ad Appiano Gentile la squadra nerazzurra ha iniziato a recuperare elementi importanti della rosa.

Comincia, così, a svuotarsi l’infermeria dato che alcuni dei calciatori reduci da infortunio – Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco – hanno ripreso a lavorare sul campo.

Lavoro personalizzato per tutti e quattro, che puntano a tornare a disposizione di Inzaghi per l’impegno contro l’Udinese in programma domenica 30 marzo alle ore 18:00.

Nel frattempo, lo staff medico dell’Inter è in contatto con quello dell’Argentina perché Lautaro Martinez lamenterebbe un affaticamento muscolare.

Inter, le condizioni di Lautaro Martinez

Nessun allarme particolare, l’attaccante potrebbe gestire le energie durante la pausa del campionato in vista di un finale di stagione colmo di impegni col club di cui è capitano. Per questo, è possibile che disputi solo una delle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Infatti, le notizie provenienti dal ritiro della Selección raccontano di una possibile rinuncia del Toro alla prima delle due partite in calendario nei prossimi giorni. Lautaro Martinez potrebbe saltare la sfida all’Uruguay (sabato 22 ore 00:30) per poi giocare la seconda contro il Brasile (mercoledì 26 ore 1:00). Ad ogni modo la decisione spetterà al commissario tecnico Lionel Scaloni e al suo staff.

Federico Dimarco, Inter (Imago)

Come stanno Thuram e Dumfries?

Per i tifosi nerazzurri giungono, dunque, novità positive dai campo d’allenamento dalla Pinetina. Là dove l‘Italia sta svolgendo le proprie sessioni di lavoro in vista dei quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Tornando alla lista degli indisponibili dell’Inter, detto di Dimarco, Zielinski, Darmian e Zalewski, nei prossimi giorni dai restanti acciaccati ci si attende il rientro sul campo anche di Marcus Thuram e Denzel Dumfries.