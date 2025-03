Prud’homme (DG del Lione): “Fonseca? Siamo rimasti scioccati”

Le parole del direttore generale del Lione, Laurent Prud’homme, sull’episodio che ha portato all’espulsione di Paulo Fonseca

A L’Equipe il direttore generale del Lione, Laurent Prud’homme, ha parlato di quanto accaduto a Paulo Fonseca nella gara tra i rossoblù e il Brest.

L’allenatore portoghese, infatti, rischia una maxi squalifica per essere andato faccia a faccia con l’arbitro. L’ex Milan, infatti, è stato prima espulso dal direttore di gara per le proteste nel corso di un controllo VAR su un possibile rigore per il Brest.

Una volta espulso Fonseca è andato faccia a faccia con il direttore di gara per poi essere portato via dai suoi calciatori e dal suo staff tecnico.

Dopo la partita Fonseca ai microfoni di DAZN.fr si è scusato dicendo: “Voglio solo dire che mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio a volte ci fa fare dei gesti non corretti“.

Le parole di Prud-homme

Su quanto accaduto in Lione-Brest a Paulo Fonseca il DG dei rossoblù ha detto: “All’Olympique Lyonnais, quando ci sono problemi comportamentali, che riguardino un giocatore, un membro dello staff, un allenatore o anche me, ci sono delle sanzioni che sono previste, ovviamente“.

“È una sanzione interna, forse ne parleremo più avanti. Ovviamente non siamo orgogliosi di quello che ha mostrato ieri. L’ha ammesso lui e sono felice di questa sua reazione immediata nello scusarsi. È stato uno scatto d’ira, da non ripetere, è ovvio, ma è venuto a scusarsi e da quello che mi ha detto, ha scritto al signor Delerue e al signor Gauthier. Non gli abbiamo chiesto niente, l’ha fatto lui stesso. Rispettiamo anche un po’ questo. Siamo rimasti tutti scioccati, ma credo che anche lui lo sia stato. Ora aspettiamo la commissione disciplinare e accetteremo la decisione. Abbiamo la sensazione che ci sia molta tensione attorno all’organismo arbitrale. Il club ha preso posizione nei confronti di Paulo Fonseca. È molto bene ricordarlo ed è importante. Presteremo molta attenzione a questo aspetto“: ha concluso il DG del Lione.