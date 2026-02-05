Il Las Palmas su Della Rocca: è in scadenza di contratto con la Roma
Il club spagnolo sul classe 2006 della Roma, in scadenza di contratto in estate.
Il Las Palmas ha chiesto informazioni per Mattia Della Rocca, centrocampista offensivo classe 2006 della Roma.
Il club spagnolo ci pensa in vista dell’estate, dal momento che il talento azzurro è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 col club giallorosso.
Per lui in questa stagione di Primavera 1 sono 7 le reti messe a segno e 2 gli assist serviti, mentre in Coppa Primavera un assist nell’unico match disputato.
Non solo Primavera, perché Della Rocca ha giocato una manciata di minuti anche in Europa League con la formazione di Gasperini nella trasferta contro il Panathinaikos. 23 minuti per lui, dopo essere subentrato a Pellegrini.