Athletic Club, ufficiale il ritorno di Laporte

Aymeric Laporte torna all’Athletic Club: ufficiale il trasferimento dell’ex difensore del Manchester City. Il comunicato del club basco

Aymeric Laporte torna a casa. Ufficiale il ritorno del difensore all’Athletic Club, club con cui ha collezionato 222 presenze tra il 2012 e il 2018.

Nella giornata di oggi è arrivata infatti l’autorizzazione della FIFA al trasferimento, come comunicato dal club basco: “La FIFA autorizza la richiesta del Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) del giocatore. L’Athletic Club conferma che la FIFA ha autorizzato la Federazione Calcio Spagnola (RFEF) a ottenere un Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla Federazione Calcio dell’Arabia Saudita. Una volta rilasciato il CTI, Aymeric Laporte potrà registrarsi presso l’Athletic Club“.

L’ex Manchester City lascia l’Al Nassr dopo due stagioni, con cui ha giocato 69 partite, segnando 9 gol e servendo un assist.

Laporte era stato un obiettivo del Como nell’ultimo mercato estivo, ma alla fine sono stati proprio gli spagnoli a raggiungere l’accordo con il difensore.

Il saluto di Laporte all’Al Nassr

Aymeric Laporte ha salutato l’Al Nassr con una lettera condivisa tramite il suo account X: “Cari tifosi dell’Al NassrFC, il mio tempo in questo grande club è giunto al termine“.

“Sono grato per questa esperienza, ricca di ricordi e di crescita, e orgoglioso di aver contribuito all’ascesa della SPL sulla scena mondiale. È stato un onore condividere il campo con così tanti giocatori di alto livello. Auguro al club solo successo per il futuro“.