Napoli, da Lang a Ndoye passando per Beukema: le ultime sul mercato degli azzurri

Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Napoli

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato in entrata. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, è al lavoro per chiudere Lang. L’ultima richiesta da parte del PSV è stata di 25 milioni più 5 di bonus.

Da un obiettivo a un altro. Per Ndoye, calciatore del Bologna, non c’è ancora l’accordo ma si lavora per raggiungerlo: l’offerta al giocatore è stata di tre milioni.

Restando a Bologna ma cambiando reparto: la difesa.

L’offerta per Beukema è di 24 milioni, dunque lontana rispetto alla richiesta dei rossoblù. Ma anche in questo caso si lavora per trovare l’accordo.