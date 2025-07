Napoli, Lang rinuncia a una parte di stipendio per vestire azzurro: la situazione

Le ultime novità sul calciomercato del Napoli

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione. E sul mercato in entrata. A partire da Noa Lang, con il calciatore del PSV che rinuncia a una parte dello stipendio per vestire azzurro e dunque facilitare l’accordo finale in queste ore.

Dall’attacco alla difesa. Per Beukema, infatti, il Bologna è sceso a 30 milioni. Mentre il Napoli è arrivato a 28: le parti sono sempre più vicine.