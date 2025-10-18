Gol annullato e Noa Lang ammonito: cos’è successo nel finale di Torino-Napoli

Noa Lang segna nel recupero di Torino-Napoli: gol annullato ma ammonizione non revocata

Incredibile quanto accaduto nei minuti finali di Torino-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A.

Sotto 1-0 a causa del gol di Simeone, il Napoli era riuscito a pareggiare al minuto 93 grazie alla prima rete in azzurro di Lang.

Il calciatore olandese ex PSV si trovava però in posizione di fuorigioco al momento del tiro di Politano, poi terminato sul palo. La rete è stata quindi annullata dall’arbitro Marcenaro.

Oltre il danno, la beffa. Questo perché dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-1, Lang si è tolto la maglia e ha ricevuto un’ammonizione. Cartellino giallo che non è stato revocato nonostante il gol fosse irregolare.